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Йовичевич: Шахтер стал ближе к своей цели

Хорватский специалист высказался об успешном выступлении своих подопечных в матче с Ингульцом.
Вчера, 21:35
Игор Йовичевич / Getty Images
Игор Йовичевич / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Украины Шахтер уверенно переиграл Ингулец.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич высказался о прошедшем поединке. Специалист отметил, что его коллектив стал ближе к своей цели.

"Относительно сегодняшнего матча можем сказать, что это очень важные три очка. Чувствуется напряжение у всех команд - и тех, которые бьются за выживание, и тех, которые ведут борьбу за чемпионство. Ты должен быть психологически стабильным, уравновешенным, не поддаваться давлению, когда игра не идет, когда теряешь свои моменты, когда, возможно, где-то пропадает контроль.

Но было давление на ворота соперника: сегодня вновь нанесли 22 удара, так же как и в прошлом матче. То есть не менее 20 ударов мы не реализуем, но реализация не до конца отражает то, что создаем. И забить два гола - это очень важно.

Сыграли замены - это показатель, что команда существует, что дышим как один, что мы - семья. И что не только те, кто начинает игру, должны решать все, но и скамейка тоже. И в этом наша сила - что поддерживаем друг друга, что Сикан заработал ключевое удаление соперника, что Тотовицкий, ворвавшись вторым темпом, дал подачу, чтобы забили в свои ворота.

Эти ключевые действия, которые принесли нам результат, дали футболисты, которые поддержали тех игроков, кто начинал в старте. Поэтому отдохнем, подготовимся к четырем финалам. А сегодня мы стали на шаг ближе к своей цели", - сказал Йовичевич.

Напомним, что Шахтер опережает Днепр-1 на 5 очков, однако, у донецкого клуба на матч больше. Также впереди очная встреча между соперниками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Игор Йовичевич

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