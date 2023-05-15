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Минай - Днепр-1 0:1: обзор матча и результат игры 15.05.2023

Команда Александра Кучера в конце встречи сумела вырвать три очка и сократить отставание в таблице от Шахтера.
Сегодня, 14:53
Минай - Днепр-1 / УПЛ
Минай - Днепр-1 / УПЛ

В понедельник, 15 мая, продолжилась программа 26-го тура Украинской Премьер-лиги матчем между Минаем и Днепром-1.

Долгое время один из лидеров чемпионата Украины не мог распечатать ворота аутсайдера. Но ближе к концу встречи это все же состоялось, благодаря точному удару в исполнении Артема Довбика, которому ассистировал Александр Пихаленок.

Несмотря на все усилия и проведенные замены, подопечные Владимира Шарана не сумели вырвать ничью, которая помогла бы им в борьбе за выживание.

Днепр-1 сократил отставание от Шахтера до двух очков за четыре тура до финиша и оторвался от Зари на три очка. Минай в свою очередь остался на 13-й строчке таблицы, имея в активе 26 баллов.

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Статистика матча Минай - Днепр-1 26-го тура УПЛ

Минай - Днепр-1 0:1
Гол: Довбик, 79.

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 2 - 6
Атаки: 73 - 108

Минай: Бандура - Гончар (Дмитрук, 72), Чуев (Гечев, 83), Кравчук, Немчанинов, Рогозинский (Байдал, 87) - Твердохлеб, Витенчук (Коломоец, 87), Петько (Шишка, 83), Булеза - Вишневский.

Днепр-1: Рыбак - Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич (Матаррита, 82) - Пихаленок (Когут, 82), Бабенко, Бланко (Рубчинский, 63) - Танчик (Подлепенец, 63 (Хайнер, 73)), Довбик, Пеглоу.

Предупреждения: Гончар, Петько - Бланко, Рыбак.

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