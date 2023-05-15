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УПЛ определила лучшего тренера и игрока в апреле

Награды получат представители Зари и Днепра-1
Сегодня, 18:17
Артем Довбик и Патрик ван Леувен / upl.ua
Артем Довбик и Патрик ван Леувен / upl.ua

Пресс-служба УПЛ назвала имена победителей в номинациях лучший тренер и лучший игрок апреля.

Награды получили форвард Днепра-1 Артем Довбик и наставник Зари Патрик ван Леувен.

Нападающий "спортклубовцев" серьезно обогнал в голосовании Артема Бондаренко, ставшего вторым. Довбик набрал 38,8%, а Бондаренко 20,8%.

В то же время, в номинации лучший тренер развернулась серьезная борьба. Ван Леувен набрал лишь на один процент больше, чем Александр Кучер (24% против 23%).

Напомним, на нашем сайте доступно расписание матчей УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Патрик ван Леувен артем довбик

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