УПЛ определила лучшего тренера и игрока в апреле
Награды получат представители Зари и Днепра-1
Пресс-служба УПЛ назвала имена победителей в номинациях лучший тренер и лучший игрок апреля.
Награды получили форвард Днепра-1 Артем Довбик и наставник Зари Патрик ван Леувен.
Нападающий "спортклубовцев" серьезно обогнал в голосовании Артема Бондаренко, ставшего вторым. Довбик набрал 38,8%, а Бондаренко 20,8%.
В то же время, в номинации лучший тренер развернулась серьезная борьба. Ван Леувен набрал лишь на один процент больше, чем Александр Кучер (24% против 23%).
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