Ассистент Ротаня: Думаю, что дисквалификацию ему дадут больше, чем на одну игру
В рамках 26-го тура чемпионата Украины Александрия обыграла Колос 2:0.
В этом матче командой руководил Сергей Кравченко, ассистент Руслана Ротаня. Напомним, что Ротань был удален в прошлом матче.
Кравченко считает, что ему придется заменять украинского специалиста более, чем в одном матче.
"Посмотрим, будет ли в следующем матче победный состав, но Руслан Петрович нам нужен на скамейке. Я думаю, что ему дадут больше, чем одну игру дисквалификации, поэтому на тренерской скамейке так и будет.
Посмотрим, какой состав будет на игру с Динамо. Тоже очень важный матч. Все матчи важны, но Динамо - это Динамо. Будет очень интересный матч. Надо восстановиться и готовиться к "Динамо, - сказал Кравченко.
Напомним, Александрия занимает 5 место в УПЛ, имея на 7 очков больше, чем Кривбасс.