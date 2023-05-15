Ассистент Ротаня: Думаю, что дисквалификацию ему дадут больше, чем на одну игру

Сергей Кравченко поделился мыслями о том, сколько ему придется заменять наставника Александрии на тренерском мостике.

В рамках 26-го тура чемпионата Украины Александрия обыграла Колос 2:0.

В этом матче командой руководил Сергей Кравченко, ассистент Руслана Ротаня. Напомним, что Ротань был удален в прошлом матче.

Кравченко считает, что ему придется заменять украинского специалиста более, чем в одном матче.

"Посмотрим, будет ли в следующем матче победный состав, но Руслан Петрович нам нужен на скамейке. Я думаю, что ему дадут больше, чем одну игру дисквалификации, поэтому на тренерской скамейке так и будет.

Посмотрим, какой состав будет на игру с Динамо. Тоже очень важный матч. Все матчи важны, но Динамо - это Динамо. Будет очень интересный матч. Надо восстановиться и готовиться к "Динамо, - сказал Кравченко.

Напомним, Александрия занимает 5 место в УПЛ, имея на 7 очков больше, чем Кривбасс.