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Футбол

Украина попала в ТОП-20 по количеству легионеров в других чемпионатах

Все больше украинских футболистов переходят в чемпионаты других стран.
Сегодня, 17:33
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В 422-м, еженедельном выпуске футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг стран, которые имеют наибольшее количество своих представителей в чемпионатах других стран.

Легионерами считаются футболисты, играющие за пределами ассоциации, в которой они выросли, которую они покинули после приобретения иностранным клубом.

Так, в ТОП-20 попала Украина, 206 футболистов которой выступают вне территории нашей страны (55 футболистов до 23 лет, 59 футболистов - от 23 до 26 лет, 52 футболиста - от 27 до 30 лет, 40 футболистов - 30+ лет).

Лидером рейтинга является Бразилия - сразу 1289 бразильцев выступают не в родном чемпионате. Франция, которая идет второй, делегировала 1033 футболиста-легионера. Третье место рейтинга занимает Аргентина (905 игроков).

Источник: CIES Football Observatory

Ранее стало известно, что Украинская Премьер-лига попала в ТОП-10 среди всех чемпионатов в мире по частоте назначения пенальти.


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