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УПЛ попала в ТОП-10 среди всех чемпионатов мира по необычному показателю

При этом в главной десятке рейтинга нет ни одного топового чемпионата Европы.
Сегодня, 18:10
Шахтер - Динамо / УПЛ
Шахтер - Динамо / УПЛ

В своем еженедельном, уже 418-м, издании футбольная обсерватория CIES опубликовала результаты исследования о частоте назначения пенальти.

Исследование включает в себя пенальти, назначенные с 1 января 2020 года и по сей день. Так, Украинская Премьер-лига заняла почетное седьмое место.

Согласно с источником, судьи чемпионата Украины назначают 11-метровый удар каждые 197 минут. При этом команды реализуют 76,1% назначенных пенальти.

Лидером же рейтинга является чемпионат Египта, в котором игроки подходят к "точке" каждые 172 минуты, реализуя 76,3%.

Ранее в рамках УПЛ Ингулец на своем поле обыграл Рух. Матч отметился скандальной ситуацией насчет VAR.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ пенальти чемпионат Украины

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