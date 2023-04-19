Ингулец - Рух: обзор и результат матча чемпионата Украины 19.04.2023

В рамках перенесенного матча десятого тура Ингулец принял Рух.

Команды показали достаточно равную игру, но, у хозяев было большее количество хотя бы полумоментов и благодаря этому добыл минимальную победу.

Единственный гол на пятнадцатой минуте с пенальти забил хавбек коллектива из Петрово Максим Ковалев.

Рух не сумел отыграться за чуть более, чем 75 минут и не смог бы этого никак сделать, ведь у львовского клуба 0 ударов в створ за весь матч при том, что мячем команды владели одинаковое количество времени.

Стоит напомнить, что на этот матч Рух собирался заказывать VAR, однако, не получил согласия на это от стороны хозяев. Президент Ингульца Александр Поворознюк сообщил, что не видел письма от команды гостей.

Статистика матча чемпионата Украины Ингулец - Рух

Ингулец - Рух 1:0

Голы: Ковалев, 15

Владение мячем: 50% - 50%

Удары: 8 - 3

Удары в створ: 4 - 0

Атаки: 101 - 104

Ингулец: Паламарчук — Нагиев, Ковальов, Кучеренко, Смоляков — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкин (Поспелов, 72), Козак, Резепов (Одарюк, 69).



Рух: Панькив — Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсар, Лях — Довгий, Пидгурский (Карабин, 77) — Мисик (Альваренга, 29), Таллес, Соломон-Отабор — Клымчук.



Предупреждения: Кучеренко, Козак — Соломон-Отабор, Кітела, Слюбик