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Минай неожиданно обыграл Черноморец и покинул зону стыковых матчей

Гости в этом матче так и не отличились голом.
Сегодня, 15:06
Черноморец - Минай / upl.ua
Черноморец - Минай / upl.ua

В субботу, 20 мая, Черноморец принимал дома Минай в рамках 27-го тура УПЛ.

Хозяева сразу захватили преимущество на поле, но Минай, похоже, ожидая, подобного сценария прочно закрылся в обороне. Несмотря на все давление игроков Черноморца, сопернику удавалось время от времени проводить атаки, но также без острых моментов.

Во втором тайме команды попытались забить быстрый гол, но безуспешно, однако Минай в целом прибавил в атаке. Тем не менее Черноморец продолжал осаду ворот соперника, но отличиться получилось в собственные. Хадида перехватывал прострел и срезал мяч в собственные ворота. После пропущенного гола хозяева надавили изо всех сил, и только удача и впечатляющая игра Бандуры позволили гостям увезти из Одессы важные три очка.

Статистика матча Черноморец - Минай 27-го тура УПЛ

Черноморец - Минай 0:1
Гол: Хадида (автогол), 61

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 20 - 4
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 100 - 82

Черноморец: Паст - Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Гладкий, 78), Путря - Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 78) - Алефиренко, Хадида (Авагимян, 63), Бадибанга.

Минай: Бандура - Рогозинский (Гончар, 82), Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Дмитрук - Булеза, Виттенчук, Петька, Гечев (Твердохлеб, 70) - Коломоец (Чуев, 88).

Предупреждения: Демченко, 33 - Мельник, 32, Дмитрук, 52, Немчанинов, 54, Кравчук, 81

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец минай

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