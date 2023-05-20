Минай неожиданно обыграл Черноморец и покинул зону стыковых матчей
В субботу, 20 мая, Черноморец принимал дома Минай в рамках 27-го тура УПЛ.
Хозяева сразу захватили преимущество на поле, но Минай, похоже, ожидая, подобного сценария прочно закрылся в обороне. Несмотря на все давление игроков Черноморца, сопернику удавалось время от времени проводить атаки, но также без острых моментов.
Во втором тайме команды попытались забить быстрый гол, но безуспешно, однако Минай в целом прибавил в атаке. Тем не менее Черноморец продолжал осаду ворот соперника, но отличиться получилось в собственные. Хадида перехватывал прострел и срезал мяч в собственные ворота. После пропущенного гола хозяева надавили изо всех сил, и только удача и впечатляющая игра Бандуры позволили гостям увезти из Одессы важные три очка.
Статистика матча Черноморец - Минай 27-го тура УПЛ
Черноморец - Минай 0:1
Гол: Хадида (автогол), 61
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 20 - 4
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 100 - 82
Черноморец: Паст - Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Гладкий, 78), Путря - Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 78) - Алефиренко, Хадида (Авагимян, 63), Бадибанга.
Минай: Бандура - Рогозинский (Гончар, 82), Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Дмитрук - Булеза, Виттенчук, Петька, Гечев (Твердохлеб, 70) - Коломоец (Чуев, 88).
Предупреждения: Демченко, 33 - Мельник, 32, Дмитрук, 52, Немчанинов, 54, Кравчук, 81