Александрия - Динамо 1:5: обзор матча и результат игры 20.05.2023
В субботу, 20 мая, Александрия принимала на своем поле Динамо в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Киевская команда под руководством Александра Шовковского сумела одержать убедительную победу, разгромив оппонента со счетом 5:1.
"Бело-синие" к 33-й минуте поединка обеспечили себе преимущество в два мяча. Сначала Александр Андриевский мощным ударом поразил ворота соперника, а после Владислав Ванат, разобравшись с двумя защитниками, забил второй мяч киевлян. Тем не менее еще до перерыва команда Руслана Ротаня отквитала один гол усилиями Кирилла Сигеева.
На 73-й минуте Динамо снова ушло в отрыв благодаря результативному удару Константина Вивчаренко, а вскоре матч был прерван из-за воздушной тревоги. После отбоя и возобновления игры киевская команда добила соперника, доведя счет до разгромного - автоголом отличился Сергей Логинов, а Назар Волошин установил окончательный результат.
Динамо с 53 очками гарантировало себе четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия идет на пятой позиции, отставая от киевлян на 11 баллов.
Статистика матча Александрия - Динамо 27-го тура чемпионата Украины
Александрия - Динамо 1:5
Голы: Сигеев 41 - Андриевский 17, Ванат 33, Вивчаренко 73, Логинов 80 (аг), Волошин 89
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 7 -10
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 6 - 3
Александрия: Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина (Чубатый, 85) - Рыбалка, Сигеев, Ковалец (Матюшенко, 85) - Мустафаев, Кулаков (Кобзар, 85), Кожушко (Шулянский, 46)
Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко - Шепелев (Рамадани, 81), Андриевский - Перрис (Караваев, 81), Буяльский, Кабаев (Волошин, 81) - Ванат (Гармаш, 66)
Предупреждения: Кулаков - Кабаев.