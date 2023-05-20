Александрия - Динамо 1:5: обзор матча и результат игры 20.05.2023

В субботу, 20 мая, Александрия принимала на своем поле Динамо в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевская команда под руководством Александра Шовковского сумела одержать убедительную победу, разгромив оппонента со счетом 5:1.

"Бело-синие" к 33-й минуте поединка обеспечили себе преимущество в два мяча. Сначала Александр Андриевский мощным ударом поразил ворота соперника, а после Владислав Ванат, разобравшись с двумя защитниками, забил второй мяч киевлян. Тем не менее еще до перерыва команда Руслана Ротаня отквитала один гол усилиями Кирилла Сигеева.

Источник: ФК Динамо Киев

На 73-й минуте Динамо снова ушло в отрыв благодаря результативному удару Константина Вивчаренко, а вскоре матч был прерван из-за воздушной тревоги. После отбоя и возобновления игры киевская команда добила соперника, доведя счет до разгромного - автоголом отличился Сергей Логинов, а Назар Волошин установил окончательный результат.

Динамо с 53 очками гарантировало себе четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия идет на пятой позиции, отставая от киевлян на 11 баллов.

Статистика матча Александрия - Динамо 27-го тура чемпионата Украины

Александрия - Динамо 1:5

Голы: Сигеев 41 - Андриевский 17, Ванат 33, Вивчаренко 73, Логинов 80 (аг), Волошин 89

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 7 -10

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 6 - 3

Александрия: Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина (Чубатый, 85) - Рыбалка, Сигеев, Ковалец (Матюшенко, 85) - Мустафаев, Кулаков (Кобзар, 85), Кожушко (Шулянский, 46)

Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко - Шепелев (Рамадани, 81), Андриевский - Перрис (Караваев, 81), Буяльский, Кабаев (Волошин, 81) - Ванат (Гармаш, 66)

Предупреждения: Кулаков - Кабаев.