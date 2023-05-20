В субботу, 20 мая, Александрия встречалась на своем поле с Динамо в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевская команда под руководством Александра Шовковского сумела разобраться с подопечными Руслана Ротаня, разгромив их со счетом 5:1.

В первом тайме Динамо отличилось дважды стараниями Александр Андриевского и Владислава Ваната, на что Александрия ответила результативным ударом Кирилла Сигеева.

На 73-й минуте Константин Вивчаренко снова увеличил преимущество "бело-синих" до двух голов, а вскоре матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После возобновления игры мяч еще дважды побывал в сетке ворот хозяев - автоголом отличился Сергей Логинов, а Назар Волошин установил окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Александрия - Динамо в 27-м туре УПЛ:

Александрия - Динамо 1:5

Голы: Сигеев 41 - Андриевский 17, Ванат 33, Вивчаренко 73, Логинов 80 (аг), Волошин 89

Александрия: Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина (Чубатый, 85) - Рыбалка, Сигеев, Ковалец (Матюшенко, 85) - Мустафаев, Кулаков (Кобзар, 85), Кожушко (Шулянский, 46)

Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко - Шепелев (Рамадани, 81), Андриевский - Перрис (Караваев, 81), Буяльский, Кабаев (Волошин, 81) - Ванат (Гармаш, 66)

Предупреждения: Кулаков - Кабаев.