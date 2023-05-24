Мощный прессинг: Форвард Динамо заставил голкипера Колоса оправить мяч в свои ворота

Волынец отдал пас не в ту сторону.

В среду, 24 мая, состоялся поединок очередного тура УПЛ, в котором Динамо не выезде обыграло Колос (3:0).

На 9-й минуте встречи клуб из Ковалевки пропустил весьма курьезный автогол. Форвард киевской команды Кахим Перрис решил запрессинговать голкипера Евгения Волынца, рассчитывая на его ошибку.

В итоге, страж ворот хотел поскорее отдать пас партнеру, но отправил мяч в собственные ворота.

Ранее сообщалось, что Шапаренко впервые с осени прошлого года вышел на поле.