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Мощный прессинг: Форвард Динамо заставил голкипера Колоса оправить мяч в свои ворота

Волынец отдал пас не в ту сторону.
Сегодня, 15:58
Кахим Перрис / fcdynamo.kiev.ua
Кахим Перрис / fcdynamo.kiev.ua

В среду, 24 мая, состоялся поединок очередного тура УПЛ, в котором Динамо не выезде обыграло Колос (3:0).

На 9-й минуте встречи клуб из Ковалевки пропустил весьма курьезный автогол. Форвард киевской команды Кахим Перрис решил запрессинговать голкипера Евгения Волынца, рассчитывая на его ошибку.

В итоге, страж ворот хотел поскорее отдать пас партнеру, но отправил мяч в собственные ворота.

Ранее сообщалось, что Шапаренко впервые с осени прошлого года вышел на поле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Колос Кахим Пэррис

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