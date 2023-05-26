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Громов, Кулач и украинские киберспортсмены нарушили обязательство по выезду за границу

Спортсмены попали в список нарушителей, который был создан Министерством молодежи и спорта Украины.
Сегодня, 12:26
sdy и DemQQ / HLTV.org
sdy и DemQQ / HLTV.org

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые нарушили свои обязательства по выезду за границу во время военного положения.

Так, в официальный список попали футболисты Артем Громов (АЕК Ларнака, Кипр) и Владислав Кулач (Зиря, Азербайджан). а также киберспортсмены из команды Monte Виктор sdy Оруджев,  Владимир Woro2k Велетнюк и Сергей DemQQ Демченко.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Помимо перечисленной троицы из CS:GO, в данном перечне нарушителей оказались представители команды B8 Арсений cptkurtka023 Деревинский, Денис amster Ляшенко, Михаил OWNER Лымарь и Алексей alex666 Ярмощук.

Ранее стало известно, что украинский киберспортсмен решил присоединиться к российской организации Hydra Esports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Артем Громов Counter-Strike- Global Offensive Владислав Кулач Monte

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