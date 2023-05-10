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Украинский киберспортсмен присоединился к росийской организации

Илья Lil Ильюк будет играть в составе Hydra Esports.
Сегодня, 09:44
Илья Lil Ильюк / Twitter
Илья Lil Ильюк / Twitter

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу Hydra Esports по Dota 2.

Это росийская организация, которая в мае 2021 года переобулась в киргизскую, а уже по итогам зимнего DPC EEU Division 2 пробилась в первый дивизион.

В апреле команда лишилась одного из своих сапортов и долгое время не могла найти замену, так как профессионалные игроки не желали иметь дело с росийской командой.

Однако 9 мая к команде присоединился украинец Илья Lil Ильюк, который еще в 2017 году выступал за Virtus.pro. Теперь он будет играть в команде с двумя росиянами и белорусом.

Ранее, напомним, завершился берлинский "мейджор", победу одержала европейская организация Gaimin Gladiators также с росиянином в составе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

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