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Динамо - Верес 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины 29.05.2023

Вашему вниманию самые опасные моменты матча.
Вчера, 22:50
Динамо - Верес / УПЛ
Динамо - Верес / УПЛ

В понедельник, 29 мая, составлялся матч 29-го тура УПЛ, в котором Динамо встречалось с Вересом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Киевляне имели большое преимущество по игре и добыли такую же уверенную победу. Сперва отличился Эрик Рамирес, затем забил Денис Гармаш, а точку поставил Назарий Волошин.

Примечательно, что Гармаш забил через минуту после нереализованного пенальти от Вереса.

Вашему вниманию видеообзор матча Динамо - Верес:

Статистика Динамо - Верес матча 29-го тура УПЛ

Динамо - Верес 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Динамо: Бущан, Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский (Шапаренко, 77), Бенито (Тимчик, 46), Кабаев (Волошин, 65), Буяльский (Царенко, 77), Рамирес (Гармаш, 65).

Верес: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец (Годя, 73), Кучеров, Близниченко (В.Шарай, 66), С.Шарай (Лебеденко, 56), Г. Пасич (Дахновский, 73), Гайдучик (Шестаков, 66).

Предупреждения: Сидорчук (26), Шапаренко (82).

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