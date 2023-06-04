Стали известны все участники плей-офф за место в УПЛ
Завершились матчи последнего тура чемпионата Украины, а вместе с ними определились команды, занявшие 13-е и 14-е место в турнирной таблице УПЛ.
В очном матче Верес обыграл Ингулец, но эта победа не позволила ровенскому клубу покинуть зону переходных матчей, а вот команда с Петрово из-за этого опустилась на 14-е место.
Верес - Ингулец 1:0
Гол: Вовченко, 74
Самым крутым достижением в последнем туре можно считать результат Металлиста 1925 года, который смог сыграть вничью с Динамо Киев и опередить на одно очко команды из зоны плей-офф.
Металлист 1925 - Динамо Киев 1:1
Голы: Габелок, 38 - Эрик Рамирес, 20
Удаление: Дячук, 32 (Динамо)
У Черноморца задача была легче - не проиграть уже вылетевшему Металлисту. Одесситы одержали разгромную победу.
Металлист - Черноморец 0:3
Голы: Юсов, 76, 87, Хадида, 90+3
Также не было больших проблем Колосс в матче со Львовом, который уже давно вылетел и не имел турнирных задач.
Колос - Львов 1:0
Гол: Великан, 28
Удаление: Чоботенко, 45+1 (Колос)
Плей-офф за место в УПЛ
Первые матчи. 10 июня (суббота)
Ингулец — ЛНЗ Черкассы
Металлург Запорожье — Верес
Ответные матчи. 14 июня (среда)
3 команда Первой лиги - 14 команда УПЛ
13 команда УПЛ - 4 команда Первой лиги