Стали известны все участники плей-офф за место в УПЛ

Верес и Ингулец сыграют в матчах при жизни.

Завершились матчи последнего тура чемпионата Украины, а вместе с ними определились команды, занявшие 13-е и 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

В очном матче Верес обыграл Ингулец, но эта победа не позволила ровенскому клубу покинуть зону переходных матчей, а вот команда с Петрово из-за этого опустилась на 14-е место.

Верес - Ингулец 1:0

Гол: Вовченко, 74

Самым крутым достижением в последнем туре можно считать результат Металлиста 1925 года, который смог сыграть вничью с Динамо Киев и опередить на одно очко команды из зоны плей-офф.

Металлист 1925 - Динамо Киев 1:1

Голы: Габелок, 38 - Эрик Рамирес, 20

Удаление: Дячук, 32 (Динамо)

У Черноморца задача была легче - не проиграть уже вылетевшему Металлисту. Одесситы одержали разгромную победу.

Металлист - Черноморец 0:3

Голы: Юсов, 76, 87, Хадида, 90+3

Также не было больших проблем Колосс в матче со Львовом, который уже давно вылетел и не имел турнирных задач.

Колос - Львов 1:0

Гол: Великан, 28

Удаление: Чоботенко, 45+1 (Колос)

Плей-офф за место в УПЛ

Первые матчи. 10 июня (суббота)

Ингулец — ЛНЗ Черкассы

Металлург Запорожье — Верес

Ответные матчи. 14 июня (среда)

3 команда Первой лиги - 14 команда УПЛ

13 команда УПЛ - 4 команда Первой лиги