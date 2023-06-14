Жена экс-тренера Вереса: На работу берут то бл*дей гендиректором, то амбассадоров, то блогера

Жена бывшего главного тренера Вереса Юрия Вирта Светлана подвела итоги выступлений в сезоне УПЛ.

"Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться нужно было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим?

На работу берут то бл*дей гендиректором, то амбассадоров, то блогера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями.

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Дело в том, что сначала для Паворознюка это был сериал, а потом захотелось большего но не рассчитал свои силы, ну бывает, что ж, отступление.

Поскольку мои комментарии читает его жена (читай смешная, это для тебя) так вот дальше блогер полез туда, куда его не приглашали, а самое главное подумал, что умнее всех, и все хэппи-энд. Пока что все, а дальше в интервью расскажу, как эта гнида сдала все руководство, потому что гнида", - говорится в заявлении Светланы.

Напомним, на пресс-конференции после победы над запорожским Металлургом, которая позволила ровненскому клубу сохранить прописку в УПЛ, украинец объявил о своей отставке.