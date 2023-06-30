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Черноморец покинули Гладкий, Политыло и еще девять игроков

Одесский клуб устроил большую чистку состава.
Сегодня, 14:15
ФК Черноморец
ФК Черноморец

Как сообщила пресс-служба одесского Черноморца, клуб попрощался сразу с одиннадцатью игроками, среди которых два голкипера. Все они покинут команду как свободные агенты.

Контракты закончились у Дмитрия Непогодова, Евгения Паста, Евгения Селина, Максима Белого, Сергея Политила, Александра Гладкого, Евгения Задои, Александра Демченко, Артура Авагимяна, Даниила Алефиренко и Дмитрия Юсова.

Более 20 матчей в прошлом сезоне из этого списка отыграли лишь Непогодов, Политило и Гладкий (17 раз выходил на смену). У 30-летнего Дмитрия Юсова – 19 поединков.

Отметим, что одесситы по итогам прошедшего сезона заняли десятое место в турнирной таблице, а главный тренер Роман Григорчук претендовал на награду лучшему в чемпионате.


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