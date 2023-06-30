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Бывший форвард Динамо перебрался в Казахстан

Хлебас продолжит карьеру в Азии.
Сегодня, 16:13
Дмитрий Хлебас
Дмитрий Хлебас

Украинский нападающий Дмитрий Хлебас подписал контракт с клубом Кызылжар, который выступает в казахстанском чемпионате.

Прошлый сезон бывший игрок Динамо, Колоса и ряд других клубов провел в Армении, где выступал за местную Арарту.

В рамках первенства Армении он провел 25 матчей и забил девять голов.

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Стоит отметить, что перед Урарту Хлебас играл именно в Казахстане, где защищал цвета клуба Ордобасы.


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