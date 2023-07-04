iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 подписал опытного вратаря

Роман Мисак стал футболистом "спортклубовцев".
Сегодня, 21:19
Роман Мисак / scdnipro1.com.ua
Роман Мисак / scdnipro1.com.ua

СК Днепр-1 подписал нового голкипера. 

Как сообщает пресс-служба клуба, серебряный призер УПЛ прошлого сезона усилился украинским голкипером Романом Мисаком.

Читай также: Трансферы УПЛ: Днепр-1 подписал вратаря из чемпионата Армении, ЛНЗ - защитника из чемпионата Азербайджана

31-летний голкипер перешел в стан "спортклубовцев" из армянского Алашкерта, за который сыграл всего три матча.

До этого он играл за такие клубы, как Карпаты Львов и Десна Чернигов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ СК Днепр-1

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Днепр-1 подписал вратаря из чемпионата Армении, ЛНЗ - защитника из чемпионата Азербайджана Трансферы УПЛ: Днепр-1 подписал вратаря из чемпионата Армении, ЛНЗ - защитника из чемпионата Азербайджана
Официально: Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари Официально: Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари
Динамо Киев: на сборах сыграют Янг Бойз и топ-клубом Саудовской Аравии Динамо Киев: на сборах сыграют Янг Бойз и топ-клубом Саудовской Аравии
Определился лучший футболист Упл сезона-22/23 Определился лучший футболист Упл сезона-22/23
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа22:27
Ротань: Очень благодарны Испании за то, что они с нами в этой сложной ситуации
Велоспорт22:22
Безумным финишем с падением чемпиона Европы и других гонщиков завершился 4-й этап Тур де Франс
Украина21:51
Экс-легионер Шахтера: Надеюсь, что ужасная война в Украине скоро закончится
Европа21:50
Челси рассматривает вариант с подписанием защитника Саутгемптона
Украина21:23
Трансферы УПЛ: Днепр-1 подписал вратаря из чемпионата Армении, ЛНЗ - защитника из чемпионата Азербайджана
Европа21:21
Роналду показал в соцсетях, как проходят его домашние тренировки
Украина21:19
Днепр-1 подписал опытного вратаря
Европа20:57
Саудовский клуб интересуется хавбеком Ливерпуля
Европа20:50
Барселона подписала перспективного бразильского форварда
Европа20:25
Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK