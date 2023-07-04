Днепр-1 подписал опытного вратаря

СК Днепр-1 подписал нового голкипера.

Как сообщает пресс-служба клуба, серебряный призер УПЛ прошлого сезона усилился украинским голкипером Романом Мисаком.

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31-летний голкипер перешел в стан "спортклубовцев" из армянского Алашкерта, за который сыграл всего три матча.

До этого он играл за такие клубы, как Карпаты Львов и Десна Чернигов.