Днепр-1 подписал опытного вратаря
Роман Мисак стал футболистом "спортклубовцев".
СК Днепр-1 подписал нового голкипера.
Как сообщает пресс-служба клуба, серебряный призер УПЛ прошлого сезона усилился украинским голкипером Романом Мисаком.
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31-летний голкипер перешел в стан "спортклубовцев" из армянского Алашкерта, за который сыграл всего три матча.
До этого он играл за такие клубы, как Карпаты Львов и Десна Чернигов.