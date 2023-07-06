Денис Бойко – футболист житомирского Полесья

Житомирское Полесье объявило о подписании бывшего вратаря Динамо, Днепра, Малаги и сборной Украины Дениса Бойко.

Голкипер перешел в новый клуб на правах свободного агента, детали контракта не разглашаются.

"Денис Бойко — это игрок, имеющий за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне. Мы рады поздравить такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса принесет свои плоды для житомирского клуба", — заявил генеральный директор Полесья Владимир Загурский.

За свою карьеру Бойко отыграл более 100 матчей за Днепр и Динамо и имеет более 160 поединков в Украинской Премьер Лиге.

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