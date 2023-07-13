Шахтер уступил в товарищеском матче с разницей в пять мячей

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и в рамках товарищеского матча уступил АЕКу из Афин.

В составе дончан было много игроков, которых нельзя назвать основными, но также присутствовали и Николай Матвиенко, Валерий Бондарь и другие.

Шахтер - АЕК Афины 0:5

Голы: Левые Гарсия (хет-трик), Зини (дубль)

Шахтер: Твардовский (Пузанков, 46) - Гочолеишвили (Козик, 46), Бондарь (Дрозд, 82), Матвиенко (Ракицкий, 46), Корниенко (Фарина, 46) - Удод, Кастилло (Янович, 59) - Глущенко (Очеретько, 46), Зубков (Вьюник, 46), Топалов (Сикан, 46) - Келси (Цуканов, 67)

В предыдущем спарринге Шахтер не смог обыграть АЗ (3:3). Следующий товарищеский матч команда Патрика ван Леувена проведет с нидерландским Аяксом, он состоится 18 июля.

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