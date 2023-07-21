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Заря арендовала бразильского защитника Джордана

Теперь в чемпионате Украины будет выступать свой Джордан.
Сегодня, 09:35
Джордан / https://zoryafc.com/
Джордан / https://zoryafc.com/

Луганская Заря потеряла основного центрбека в лице Максима Имерекова, который покинул команду в статусе свободного агента.

В связи с этим в центре обороны "черно-белых" образовалась дыра, которую клуб уже заделал.

По информации ТаТоТаке, состав луганчан пополнил бразильский защитник Джордан. Украинский коллектив арендовал 24-летнего игрока с правом выкупа его контракта.

У Джордана есть опыт выступлений в бразильской Серии А.

Согласно с Transfermarkt, Джордан перешел из Вила Новы (Серия Б) в Сианорти 14 июля. Сообщается, что в его клубе возникла определенная ситуация, из-за которой футболист переходит в Зарю.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов Украинской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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