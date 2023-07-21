Верес объявил о переходе двух бразильцев

Ровненский Верес на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве с двумя бразильцами, Жулио Сезаром и Яго Сикейрой.

Сикейра подписал с клубом трехлетний контракт, а Сезар переехал в Ровно на правах аренды из индонезийского Борнео.

Яго Сикейра - 23-летний полузащитник, покинувший Фламенго Гуарульос на правах свободного агента. Является воспитанником Коринтианса и Гуарульоса. Успел поиграть в чемпіонате Португалии за клубы Олейруш, Сертаненсе и Альваренга.

Жулио Сезар - 26-летний центрбек (рост 192 см). Как и Сикейра, он является воспитанником Коринтианса. Ранее выступал за Америка Натал (Бразилия), Гремио Катандувенсе (Бразилия), Виллафранка (Испания) и Витебск (беларусь).

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Стоит отметить, что это не первые бразильцы в истории клуба. Ранее за Верес в сезооне-2017/18 выступали еще один Жулио Сезар, но нападающий (8 матчей, 1 гол), и полузащитник Пепе Соуза (8 матчей).

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