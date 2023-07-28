Сегодня стартует новый сезон УПЛ

В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги-2022/23.

В национальном чемпионате примут участие 16 команд: Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо Киев, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Минай, Колос, Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь и ЛНЗ.

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УПЛ. 1-й тур

28.07.2023

17:00, Оболонь – Колос

19:00, Верес – Полесье

29.07.2023

15:00, Рух – Заря

17:00, Металлист 1925 – Шахтер

30.07.2023

13:00, ЛНЗ – Черноморец

17:00, Динамо – Минай

19:00, Александрия – Кривбасс

Матч 1-го тура между Днепром-1 и Ворсклой будет сыгран позднее.

В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги.