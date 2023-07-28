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Сегодня стартует новый сезон УПЛ

Любимый национальный чемпионат будет радовать каждую неделю.
Сегодня, 08:30
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги-2022/23.

В национальном чемпионате примут участие 16 команд: Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо Киев, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Минай, Колос, Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь и ЛНЗ.

Читай также: Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины, Заря арендовала троих футболистов Динамо

УПЛ. 1-й тур

28.07.2023

  • 17:00, Оболонь – Колос
  • 19:00, Верес – Полесье

29.07.2023

  • 15:00, Рух – Заря
  • 17:00, Металлист 1925 – Шахтер

30.07.2023

  • 13:00, ЛНЗ – Черноморец
  • 17:00, Динамо – Минай
  • 19:00, Александрия – Кривбасс

Матч 1-го тура между Днепром-1 и Ворсклой будет сыгран позднее.

В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги.


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