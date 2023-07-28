Сегодня стартует новый сезон УПЛ
Любимый национальный чемпионат будет радовать каждую неделю.
В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги-2022/23.
В национальном чемпионате примут участие 16 команд: Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо Киев, Ворскла, Александрия, Кривбасс, Минай, Колос, Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь и ЛНЗ.
Читай также: Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины, Заря арендовала троих футболистов Динамо
УПЛ. 1-й тур
28.07.2023
- 17:00, Оболонь – Колос
- 19:00, Верес – Полесье
29.07.2023
- 15:00, Рух – Заря
- 17:00, Металлист 1925 – Шахтер
30.07.2023
- 13:00, ЛНЗ – Черноморец
- 17:00, Динамо – Минай
- 19:00, Александрия – Кривбасс
Матч 1-го тура между Днепром-1 и Ворсклой будет сыгран позднее.
В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги.