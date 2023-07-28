Верес - Полесье 0:2: обзор матча и результат игры 28.07.2023

Два гола, два удаления и воздушная тревога - вот итог матча в Житомире.

В пятницу, 28 июля, в Житомире на Центральном стадионе свой дебют в Украинской Премьер-лиге совершило местное Полесье.

В рамках первого тура команда Юрия Калитвинцева играла с ровненским Вересом, который в этот день был в роли номинального хозяина поля.

Но это никак не помогло коллективу Сергея Лавриненко избежать поражения, которое наметилось уже на самом старте поединка.

На второй минуте Бени Макуана вышел один на один с вратарем и отправил мяч в дальний угол ворот, открыв счет в матче и став автором первого гола в сезоне-2023/24.

А ближе к перерыву команда из Житомира удвоила свое преимущество, когда Филипп Будковский с близкого расстояния замкнул подачу ударом головой. Стоит отметить, что в обоих голам в роли ассистента выступил Вячеслав Танковский.

После отдыха Полесье осталось в меньшинстве. Андрей Гитченко сбил Владислава Шарая на подступах к штрафной.

Сначала главный арбитр встречи Игорь Пасхал назначил пенальти и дал защитнику желтую карточку. Однако после просмотра повтора он изменил свое решение, отменив пенальти, но при этом удалив игрока с поля.

Такой поворот событий никак не изменил ход матча. А за несколько минут до конца основного времени составы вновь были равными.

Денис Балан красиво упал в штрафной соперника, но Пасхал ему не поверил, дав за симуляцию желтую карточку, которая стала для футболиста второй.

Почти сразу же в Житомире прозвучала сирена о воздушной тревоге, что привело к остановке матча. Но это никак не повлияло на итоговый результат в виде дебютной победы Полесья в чемпионате Украины.

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Статистика матча Верес - Полесье первого тура УПЛ

Верес - Полесье 0:2

Голы: Макуана, 2, Будковский, 39.

Удары:

Удары в створ:

Атаки:

Верес: Паст - Гагун, Сезар, Курко, Балан - Кучеров, Кухарук (Шестаков, 74), В. Шарай (Дахновский, 74), Сикейра (С. Шарай, 80), Близниченко - Гайдучик (Марусич, 46).

Полесье: Бойко - Смоляков, Шабанов, Гитченко, Кравченко - Огиря, Кушниренко, Макуана (Янаков, 73), Танковский (Крушинский, 84), Козак (Шастал, 73) - Будковский.

Предупреждения: Балан, Шестаков - Кравченко.

Удаления: Балан (вторая желтая) - Гитченко (фол последней надежды).

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