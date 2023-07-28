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Оболонь - Колос 0:0: обзор матча и результат игры 28.07.2023

Команды имели прекрасные возможности забить, но не судьба - стартовый поединок чемпионата получился безголевым.
Сегодня, 19:00
Оболонь - Колос / УПЛ
Оболонь - Колос / УПЛ

В пятницу, 28 июля, на Оболонь Арене в Киеве стартовала Украинская Премьер-лига сезона-2023/24. В первом матче первого тура чемпионата Украины встретились Оболонь и Колос.

Поединок начался с того, что полузащитник хозяев поля Тарас Мороз едва не стал автором одного из быстрейших (если не быстрейшего) удаления в истории УПЛ. Хавбек прямой ногой полетел в подкат, ударив Сергея Мякушко.

Мороз был настолько на взводе, что через некоторое время он вновь сфолил, что едва не привело к удалению. В итоге уже на 31-й минуте главный тренер киевлян Валерий Иващенко был вынужден менять игрока.

Еще до этого гости могли выходить вперед, но удар Александра Демченко приняла на себя штанга, а все тот же Мякушко несколько раз не попал в цель.

У Оболони тоже был момент, когда Игорь Краснопир замыкал подачу, но с его ударом справился Кирилл Фесюн.

Самый опасный момент в матче был на старте второй половины. Отличная возможность стать автором первого гола сезона была у Дениса Безбородько, но форвард с нескольких метров не попал по воротам.

Под конец встречи игроки Оболони несколько раз могли забить, но Фесюн в этот день был непробиваемый. В итоге Оболонь и Колос начали чемпионат Украины с нулевой ничьей.

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Статистика матча Оболонь - Колос первого тура УПЛ

Оболонь - Колос 0:0

Оболонь: Федоривский - Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Осман - Мединский, Черненко, Мороз (Косовский, 31), Прокопенко (Чернов, 82) - Краснопир (Тарануха, 70), Слободян (Суханов, 82).

Колос: Фесюн - Ильин (Лучкевич, 76), Золотов, Бурда, Бондаренко - Ориховский, Цуриков, Богданов - Демченко, Безбородько (Велетень, 76), Мякушко.

Предупреждения: Мороз, Приймак, Косовский, Чернов - Бондаренко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Колос Ковалевка Оболонь

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