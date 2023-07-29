Рух - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 29.07.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В субботу, 29 июля, продолжается первый тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Рух и Заря.

Львовский коллектив намерен успешно начать сезон, помешав луганскому клубу бороться за еврокубки.

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Матч будет сыгран во Львое на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Заря

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Зарей будет доступна в этой новости 29 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут Суспільне и Sport 1.

В своей истории команды провели шесть игр, в которых четырежды побеждала Заря, одна победа у Руха, а также раз была зафиксирована ничья.