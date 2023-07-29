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Тренер Руха: Заря ничем не удивила

Виталий Пономарев поделился мыслями о прошедшем поединке первого тура.
Сегодня, 17:35
Виталий Пономарев
Виталий Пономарев

Наставник львовского Руха Виталий Пономарев высказался о победе своих подопечных над Зарей в первом туре чемпионата Украины.

По словам украинского специалиста, команда провела два разных тайма.

"Положительные эмоции, потому что победили бронзового призера прошлого чемпионата. Сыграли два разных тайма. В первой половине встречи у ребят было волнение, а во второй сыграли так, как мы хотим играть - с позиции давления".

Также Пономарев высказался о том, чем он руководствовался при выборе состава и игре соперника.

"У нас молодая команда. Конечно, что футболисты волновались в первом матче сезона, еще и с таким соперником. Они должны через это пройти.

Доволен действиями всех футболистов. Нам нет разницы кого ставить в стартовый состав - футболиста 36 лет или 17. Мы будем ставить сильнейших на данный момент.

Заря играла как и в прошлом году. Мы знали, как они будут играть. Луганчане ничем нас не удивили. У них есть футболисты достаточно высокой квалификации, мы на это обращали внимание. В такой игре один эпизод мог решить судьбу матча", - сказал рулевой Руха.

Напомним, хозяева матча вырвали три очка у луганского коллектива благодаря голу Юрия Климчука на последних минутах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Рух Виталий Пономарев

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