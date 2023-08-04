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Оболонь - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 02.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.
Сегодня, 10:25
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, продолжится второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня состоится киевское дерби - Оболонь примет Динамо.

В первом туре Оболонь сыграл вничью с Колосом (0:0), а Динамо разгромило Минай (4:1).

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Матч киевских команд будет сыгран в Киеве на стадионе Оболонь Арена. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Динамо

Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Динамо будет доступна в этой новости 4 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступно расписание и результаты второго тура чемпионата Украины.


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