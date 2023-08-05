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Минай - ЛНЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 05.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.
Сегодня, 09:50

В субботу, 5 августа, продолжится второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Минай и ЛНЗ.

В первом туре Минай на выезде крупно уступил Динамо (1:4), а ЛНЗ проиграл Черноморцу (0:2).

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Матч команд будет сыгран на стадионе Минай Арена. Стартовый свисток - 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и ЛНЗ будет доступна в этой новости 5 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут Суспільне спорт и SPORT 1.

На ISPORT доступно результаты матчей УПЛ.


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