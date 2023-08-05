Александрия - Металлист 1925: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 05.08.2023
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.
В субботу, 5 августа, продолжится второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Александрия и Металлист 1925.
В первом туре Александрия минимально обыграла Кривбасс, а Металлист 1925 уступил Шахтеру.
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Матч команд будет сыгран на стадионе Ника в Александрии. Стартовый свисток - 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Металлист 1925
Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 5 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступно результаты матчей УПЛ.