Александрия - Металлист 1925: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 05.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В субботу, 5 августа, продолжится второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Александрия и Металлист 1925.

В первом туре Александрия минимально обыграла Кривбасс, а Металлист 1925 уступил Шахтеру.

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Матч команд будет сыгран на стадионе Ника в Александрии. Стартовый свисток - 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 5 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступно результаты матчей УПЛ.