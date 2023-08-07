Капитан Днепра-1 может отправиться в Европу вслед за Довбиком
Александр Сваток заинтересовал чемпиона Болгарии.
Александр Сваток заинтересовал болгарский Лудогорец, рассказал Игорь Цыганык.
28-летний капитан днепрян может продолжить карьеру в Европе. Болгарская команда хочет создать в центре обороны украинский дуэт Сваток-Пластун.
На текущий момент днепряне получили официальное предложение в размере 1 млн евро. Однако переговоры пока поставлены на паузу.
В прошлом сезоне защитник провел 35 матчей, в которых отличился одним голом и одной передачей. Трансфермаркт оценивает в 1.8 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Шахтер и Бенфика согласовали переход Трубина.
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