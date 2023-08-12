Черноморец - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.08.2023

В субботу, 12 августа, Черноморец примет на своем поле Оболонь в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче одесская команда потерпела на выезде поражение 0:2 от Колоса, а "пивовары" проиграли Динамо со счетом 2:4.

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Поединок состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Оболонь

Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Оболонью будет доступна в этой новости 12 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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