Черноморец - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.08.2023
В субботу, 12 августа, Черноморец примет на своем поле Оболонь в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче одесская команда потерпела на выезде поражение 0:2 от Колоса, а "пивовары" проиграли Динамо со счетом 2:4.
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Поединок состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Оболонь
Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Оболонью будет доступна в этой новости 12 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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