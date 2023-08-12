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Черноморец – Оболонь 2:0: обзор матча и результат игры 12.08.2023

"Моряки" удержали преимущество в два мяча, оставшись в меньшинстве.
Сегодня, 17:05
Черноморец обыграл Оболонь / ФК Черноморец
Черноморец обыграл Оболонь / ФК Черноморец

В субботу, 12 августа, Черноморец принимал в Одессе Оболонь в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги, одержав победу со счетом 2:0.

Подопечные Романа Григорчука сумели открыть счет в противостоянии по истечении четверти часа игры. Голкипер "пивоваров" Федоривский справился с ударом Штогрина, но на добивании успешно сыграл Васильев.

Практически сразу после перерыва Оболонь осталась в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку с поля был удален Карась. Воспользоваться численным преимуществом "моряки" смогли на 62-й минуте. Вратарь гостей снова спас после удара Кузыка, но отбил на Иеде, который поразил пустые ворота.

После в течение семи минут уже Черноморец остался в численном меньшинстве - на 72-й и 79-й минутах по удалению заработали Кузык и Салюк. Тем не менее вдевятером против десяти "морякам" удалось сохранить преимущество в два мяча до конца матча.

В трех сыгранных поединках нового чемпионата Украины Черноморец набрал шесть очков. На счету Оболони один балл.

Статистика матча Черноморец - Оболонь 3-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Оболонь 2:0

Голы: Васильев, 15, Иеде, 62

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 3 - 1
Атаки: 102 - 89

Черноморец: Шевченко - Путря, Салюк, Ермаков, Брагару - Васильев, Шпорн - Штогрин (Грисьо 89), Кузик, Бойчук (Авагимян 46, Гучек 82) - Иеде (Хадида 63)

Оболонь: Федоривский - Осман, Карась, Приймак, Фатеев - Черненко, Мороз, Слободян (Лукянчук 52) - Мединский (Нагиев 68), Прокопенко (Чернов 52) - Краснопир (Тарануха 63)

Предупреждения: Брагару, 44, Кузик, 54 - Карась, 26, Приймак, 86

Удаления: Кузык, 72, Салюк, 79 - Карась, 48

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