Ворскла - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 13.08.2023

В воскресенье, 13 августа, Ворскла примет на своем поле Зарю в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче полтавская команда разгромно проиграла Руху (1:4), а луганский коллектив оказался слабее Кривбасса (1:3).

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Матч команд будет сыгран на стадионе Ворсклы в Полтаве. Стартовый свисток - 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Заря

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Зарей будет доступна в этой новости 13 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах - Megogo, Київстар ТБ, Setanta Sports, Воля ТБ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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