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Кривбасс - ЛНЗ 2:0 видео голов и лучших моментов матча 13.08.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 21:55
Кривбасс победил ЛНЗ / ФК Кривбасс
Кривбасс победил ЛНЗ / ФК Кривбасс

В воскресенье, 13 августа, Кривбасс встречался с ЛНЗ в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Вернидуба сумели одолеть новичка высшего дивизиона Украины, одержав победу со счетом 2:0.

Ближе к концу первого тайма Даниил Бескоровайный вывел криворожцев вперед, а на 83-й минуте встречи Максим Задерака отправил второй мяч в сетку ворот черкасской команды.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - ЛНЗ в третьем туре УПЛ:

Кривбасс - ЛНЗ 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Илич (Татарков, 65), Бизимана (Приходько, 65), Хомченовский, Задерака (Близниченко, 86), Кожушко (Вакулко, 80), Лунев (Дебелко, 80)

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк (Насонов, 56), Лопыренок, Муравский, Норенков, Хамелюк (Ныч, 74), Наумец (Шестаков, 56), Бойко, Тищенко (Олейник, 46), Савин (Пасич, 56), Прядун

Предупреждения: Бескоровайный, 28 - Муравский, 57.

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