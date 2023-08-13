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Кривбасс - ЛНЗ 2:0: обзор матча и результат игры 13.08.2023

Хозяева поля отправили в ворота новичка УПЛ по голу под конец каждого из таймов.
Сегодня, 19:43
Кривбасс обыграл ЛНЗ / ФК Кривбасс
Кривбасс обыграл ЛНЗ / ФК Кривбасс

В воскресенье, 13 августа, Кривбасс принимал на своем поле ЛНЗ в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

В поединке, старт которого откладывался из-за воздушной тревоги, подопечные Юрия Вернидуба одолели новичка высшего дивизиона со счетом 2:0.

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Счет в матче хозяева поля открыли на 38-й минуте. Стецьков сбросил слева на Бескоровайного, который практически с линии вратарской отправил мяч в ворота.

Удвоить свое преимущество криворожцы смогли ближе к концу встречи. На 83-й минуте Задерака на дальней ударом головой замкнул подачу Хомченовского.

Кривбасс в трех сыгранных поединках чемпионата набрал шесть очков. ЛНЗ сейчас имеет в своем активе три балла.

Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ 3-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - ЛНЗ 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 7
Атаки: 70 - 74

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Илич (Татарков, 65), Бизимана (Приходько, 65), Хомченовский, Задерака (Близниченко, 86), Кожушко (Вакулко, 80), Лунев (Дебелко, 80)

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк (Насонов, 56), Лопыренок, Муравский, Норенков, Хамелюк (Ныч, 74), Наумец (Шестаков, 56), Бойко, Тищенко (Олейник, 46), Савин (Пасич, 56), Прядун

Предупреждения: Бескоровайный, 28 - Муравский, 57.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Украинская Премьер-лига ЛНЗ

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