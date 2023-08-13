Ворскла - Заря 1:2: обзор матча и результат игры 13.08.2023

В матче, где забивали лишь иностранцы, сильнее оказался луганский коллектив.

В воскресенье, 13 августа, в Полтаве в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги прошел матч между Ворсклой и Зарей.

У луганчан в основной состав вернулся Джордан, отсидевший дисквалификацию, и Эдуардо Герреро, восстановившийся от травмы. К тому же, в воротах дебютировал Никита Турбаевский, заменивший Александра Сапутина.

И уже на четвертой минуте Герреро напомнил о себе. Турбаевский выбил мяч вперед, после нескольких касаний мяч оказался у панамца, который ворвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол - Павел Исенко не спас.

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"Черно-белые" отдали мяч полтавчанам, которые ничего особенно опасного не создали. Зато гости постоянно убегали в контратаки, особенно постарались Денис Антюх и Герреро.

И именно Герреро отметился двумя главными промахами из убойных позиций: сначала он пробил выше ворот, а затем не успел замкнуть передачу уже в пустой угол.

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После перерыва Заря, как и в двух прошлых матчах, заметно просела, чем с удовольствием воспользовались подопечные Виктора Скрипника.

Андрей Бацула забросил мяч на Фелипе, который первым касанием обработал передачу, а вторым перекинул вратаря соперника - и сделал это бразилец спустя всего минуту после своего появления на поле.

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Казалось, что Ворскла сможет даже вырвать победу, но свое слово сказал Джордан (не Майкл).

Дмитрий Мишнев подал со штрафного, а центрбек Зари ударом головой отправил мяч в угол ворот, переиграв и соотечественника Тьяго Сантану, и Исенко.

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За оставшееся время Ворскла так и не сумела спастись, что ознаменовало второе поражение подряд для команды Скрипника на старте чемпионата Украины. Заря в свою очередь добыла свою первую победу, поднявшись из зоны вылета.

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Статистика матча Ворскла - Заря третьего тура УПЛ

Ворскла - Заря 1:2

Голы: Фелипе, 66 - Герреро, 4, Джордан, 78.

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 13 - 9

Атаки: 135 - 90

Ворскла: Исенко - Пердута, Тьяго Сантана (Хрипчук, 89), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупский (Челядин, 46) - Павлюк, Скляр (Фелипе, 65), Кане, Юрченко, Бацула - Степанюк.

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Снурницын, Джордан, Вантух - Дришлюк, Батагов, Мишнев (Чурко, 84) - Антюх (Мичин, 84), Герреро, Волошин (Алефиренко, 63).

Предупреждения: Скляр, Павлюк, Челядин - Волошин.

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