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УАФ обратилась к УЕФА по поводу инцидента на матче Арис - Динамо

Федерация не прошла мимо антиукраинского баннера.
Сегодня, 16:25
Арис - Динамо / fcdynamo.kiev.ua
Арис - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

УАФ отправила письмо в УЕФА и Греческую федерацию футбола с просьбой отреагировать на эпизод, произошедший на матче Арис - Динамо.

Во время матча Лиги конференций болельщики греческого клуба вывесили баннер с надписью Smash Azov nazis (Уничтожить нацистов Азова).

"Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, которые контактируют с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был изъят с трибун примерно за 10 минут. Однако факт этого инцидента нас очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА.

Защитники Азовстали, также известные как подразделение Азов украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как и никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет во всем мире", - говорится в письме.

Также УАФ просит греческих коллег найти виновников и строго их наказать, и постараться впредь не допускать подобные ситуации.

Ранее также сообщалось, что вингер Днепра-1 пропустит большую часть сезона.

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