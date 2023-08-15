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Луческу может покинуть Динамо - источник

Все решит ответный матч против греков.
Сегодня, 14:10
Мирча Луческу / fcdynamo.kiev.ua
Мирча Луческу / fcdynamo.kiev.ua

Наставник киевлян Мирча Луческу может покинуть клуб уже в ближайшее время, утверждает телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Если румынскому специалисту не удастся пройти Арис, клуб будет вынужден с ним расстаться.

Если это произойдет, команда возглавит Александр Шовковский, котрый ранее уже работал с "сине-белыми", когда Луческу ложился на операцию.

Стоит отметить, что Мирча не завершит тренерскую карьеру. Специалист планирует вернуться в родное Динамо Бухарест.

Напомним, что что онлайн-трансляцию матча Динамо - Арис вы можете смотреть на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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