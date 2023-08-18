Заря - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 18.08.2023

В пятницу, 18 августа, Заря сыграет с Александрией в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины луганский клуб одержал выездную победу 2:1 над Ворсклой, а "горожане" проиграли 1:2 Шахтеру.

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Поединок будет сыгран на стадионе Левый берег в селе Гнедин Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Александрией будет доступна в этой новости 18 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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