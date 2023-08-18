iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 18.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 11:15
Заря - Александрия: онлайн-трансляция матча / ФК Зоря
Заря - Александрия: онлайн-трансляция матча / ФК Зоря

В пятницу, 18 августа, Заря сыграет с Александрией в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины луганский клуб одержал выездную победу 2:1 над Ворсклой, а "горожане" проиграли 1:2 Шахтеру.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Поединок будет сыгран на стадионе Левый берег в селе Гнедин Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Александрией будет доступна в этой новости 18 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря александрия чемпионат Украины онлайн-трансляция Украинская Премьер-лига видео онлайн-трансляция

Статьи по теме

ЛНЗ - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
"Многое изменилось бы": Алонсо рассказал о своем наибольшем сожалении в карьере "Многое изменилось бы": Алонсо рассказал о своем наибольшем сожалении в карьере
Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав
Лига конференций-2023/24: определились все пары раунда плей-офф квалификации Лига конференций-2023/24: определились все пары раунда плей-офф квалификации
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 114:00
"Многое изменилось бы": Алонсо рассказал о своем наибольшем сожалении в карьере
Европа13:43
Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав
Лига конференций13:40
Лига конференций-2023/24: определились все пары раунда плей-офф квалификации
Лига Европы12:55
Лига Европы-2023/24: стали известны все пары раунда плей-офф квалификации
Европа12:50
"Это их идея": дети Месси стали инициаторами новых празднований голов футболиста
Европа12:31
Тренер женской сборной Англии может заменить Саутгейта во главе мужской команды
Лига Чемпионов12:30
Лига чемпионов: пары раунда плей-офф квалификации
Бокс12:10
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Европа12:04
Итальянская федерация футбола уверена в подписании контракта со Спаллетти
Бокс11:55
Усик - Дюбуа: Боксеров в ринге рассудит рефери, работавший на реванше украинца с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK