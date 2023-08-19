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Металлист 1925 - Минай: результат матча

ВАР на матче отстутствовал.
Сегодня, 18:58
Металлист 1925 - Минай / upl.ua
Металлист 1925 - Минай / upl.ua

В субботу, 19 августа, в рамках 4-го тура УПЛ Металлист 1925 принимал Минай.

В первом тайме чуть более уверенно чувствовал себя коллектив Эдмара, хотя моменты создавали поочередно обе команды, однако ни Бандура, ни Мозиль ошибок не допускали.

Во втором тайме картина матча почти не изменилась, харьковчане боьльше контролировали мяч, больше атаковали и наконец сумели забить. Дмитренко заколотил мяч в ворота с третьей попытки, гол засчитали, несмотря на серьезные подозрения, что он был забит из офсайда.

По итогу матч так и завершился минимальной победой хозяев 1:0.

Статистика матча Металлист 1925 - Минай четвертого тура УПЛ

Металлист 1925 - Минай 1:0
Гол: Дмитренко, 71

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 4 - 6
Атаки: 70 - 49

Металлист 1925: Мозиль - Капинус, Безуглый, Е. Ткачук, Жичиков - Вачиберадзе (Мартынюк, 89), Габелок, А. Ткачук (Кравченко, 89) - Юсов (Дмитренко, 68), Сидоров, Русин (Чирук, 80).

Минай: Бандура - Ю. Кравчук, Немчанинов (Колесник, 82), Чуев - Рогозинский (Булеза, 46), Петько (Ралюченко, 75), Витенчук, Дмитрук - Твердохлеб, Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82) - Вишневский.

Предупреждения: Ткачук, 64, Жичиков, 74 - Вишневский, 75

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 минай

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