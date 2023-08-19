Верес - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча 19.08.2023 УПЛ
В субботу, 19 августа, в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Вересом и Ворсклой.
Команды умудрились забить все голы еще в первые 20 минут встречи. Сначала Кучеров срезал мяч в собственные ворота, после чего Юрченко удвоил преимущество полтавского клуба.
А спустя несколько минут вратарь гостей Павел Исенко вместе с защитниками устроил фестиваль щедрости, подарив гол хозяевам поля.
Вашему вниманию видео всех голов матча Верес - Ворскла в четвертом туре УПЛ:
Верес - Ворскла 1:2
Голы: С. Шарай, 20 - Кучеров, 6 (аг), Юрченко, 18.
Владение мячом: 52% - 28%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 14 - 14
Атаки: 100 - 89
Верес: Паст - Балан (Гакман, 64), Курко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, С. Шарай (Свитюха, 79), Близниченко (Гайдучик, 84), Сикейра (Гагун, 79), В. Шарай - Марусич.
Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана (Рамирес, 74), Чеснаков, Бацула - Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Кунья, 83), Челядин (Нестеренко, 67) - Степанюк.
Предупреждения: Шевченко - Челядин, Сантана, Скляр, Нестеренко, Кане.
Удаление: Марусич (прямая красная).
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