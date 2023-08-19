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Верес - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча 19.08.2023 УПЛ

"Зелено-белые" сумели завоевать три очка, впервые победив в новом сезоне чемпионата Украины.
Сегодня, 21:53
Верес - Ворскла / УПЛ
Верес - Ворскла / УПЛ

В субботу, 19 августа, в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Вересом и Ворсклой.

Команды умудрились забить все голы еще в первые 20 минут встречи. Сначала Кучеров срезал мяч в собственные ворота, после чего Юрченко удвоил преимущество полтавского клуба.

А спустя несколько минут вратарь гостей Павел Исенко вместе с защитниками устроил фестиваль щедрости, подарив гол хозяевам поля.

Вашему вниманию видео всех голов матча Верес - Ворскла в четвертом туре УПЛ:

Верес - Ворскла 1:2
Голы: С. Шарай, 20 - Кучеров, 6 (аг), Юрченко, 18.

Владение мячом: 52% - 28%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 14 - 14
Атаки: 100 - 89

Верес: Паст - Балан (Гакман, 64), Курко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, С. Шарай (Свитюха, 79), Близниченко (Гайдучик, 84), Сикейра (Гагун, 79), В. Шарай - Марусич.

Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана (Рамирес, 74), Чеснаков, Бацула - Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Кунья, 83), Челядин (Нестеренко, 67) - Степанюк.

Предупреждения: Шевченко - Челядин, Сантана, Скляр, Нестеренко, Кане.

Удаление: Марусич (прямая красная).

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