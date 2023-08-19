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"Привоз" сезона: Ворскла сделала все для того, чтобы пропустить гол в свои ворота

Верес забил очень курьезный гол.
Сегодня, 17:43
Верес - Ворскла / upl.ua
Верес - Ворскла / upl.ua

В субботу, 19 августа, в рамках 4-го тура УПЛ встречались Верес и Ворскла.

Гости уже к 18-й минуте имели комфортное преимущество в два мяча. Однако уже через две минуты зачем-то устроили настоящую катастрофу в собственной штрафной.

Кипер полтавчан Павел Исенко не нашел общий язык с защитником Владимиром Чеснаковым, а Верес показал классный прессинг и сумел отыграть один гол после серии ошибок.

К сожалению, подопечным Лавриненко не удалось более забить, а в концовке матча гости и вовсе остались в меншинстве.

С полным обзором матча Верес- Ворскла вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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