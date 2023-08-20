Днепр-1 - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 20.08.2023
В воскресенье, 20 августа, Днепр-1 в четвертом туре украинской Премьер-лиги встретится с Оболонью.
В предыдущем матче чемпионата Украины днепровский клуб разошелся миром 1:1 с Минаем, а киевская команда уступила 0:2 на выезде Черноморцу.
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Поединок будет сыгран в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Оболонь
Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Оболонью будет доступна в этой новости 20 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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