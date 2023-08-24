"Должны были побеждать, но все как всегда": реакция Сети на поражения Динамо и Зари в еврокубках

В четверг, 24 августа, киевское Динамо и луганская Заря выступили в раунде плей-офф Лиги конференций и Лиги Европы соответственно.

В День Независимости Украины представители УПЛ не смогли порадовать болельщиков ни победами, ни ничейными результатами, синхронно проиграв Бешикташу и Славии.

Команды по-разному провели свои поединки, но несмотря на это результаты получились одни и те же, что и повлияло на реакцию украинских фанатов.

В связи с этим ISPORT залез в социальные сети и собрал самые интересные комментарии украинцев.

Дивиться, як Динамо й Зоря синхронно пропускають в додані хвилини 😾



Це якийсь скрипт світобудови? pic.twitter.com/0ILRChcLFY — 🇺🇦Сич🇺🇦 (@MOksonenko) August 24, 2023

замість страждати від матчів Динамо краще передивитися Сопрано https://t.co/CMF8kKDyIZ — Рома (@Kotyk_ua) August 24, 2023

⚽️🇨🇿🇺🇦 #ЛігаЄвропи #СлавіяЗоря



Не потрібно від #Зоря очікувати більшого ніж вона може. А в нинішньому стані луганський клуб може не так багато як хотілося б... pic.twitter.com/KAQUxY7yBP — adk (@adk2311) August 24, 2023

на диво дуже цікавий матч від Динамо, але з сумним фіналом — Рома (@Kotyk_ua) August 24, 2023

Це напевно найкраща гра Динамо, проте стабільний результат. Ну нічого через тиждень нам скажуть, що то спеціально бо їм треба в УПЛ за золото боротись. А сьогодні їм судді заважали і дощ, що пішов в кінці матчу. — Igor Skybun (@IgorSk1506) August 24, 2023

футбольні еврокубки сьогодні - Зоря програла, Динамо програло. Ну, з Динамо і так все зрозуміло - суркіси його давно і послідовно знищували і зараз вийшли на пік знищення...



а ось Зоря...зверніть лише увагу на співвідношення ударів по воротах і повз ворот-грала дворова команда pic.twitter.com/1gAKFKaOYu — qwest (@qwest__) August 24, 2023

Гарна гра, рефері не зарахував гол який був чистий. Але гра гарна просто не пощастило 🍀! Гравцям Динамо дякую, ми переможемо!!!! Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — Z Λ H Λ R 🇺🇦 (@Z_H_R) August 24, 2023

Зоря летить. Ох уж ця нездоланна Славія для українських клубів.

Хоч і не так жалюгідно, як Дніпро-1. — Kostiantyn ꑭ Hoholenko (@KHoholenko) August 24, 2023

Такое. Не наиграл Бешик сегодня на победу. Ничем не лучше Ариса. Защита Динамо — как обычно. Сидор, едь уже в Турцию отдыхать.#ДинамоБешикташ — Пиу (@From_a_Buick_8) August 24, 2023

сьогодні,в свято,Динамо Київ мало вигравати але як завжди… — водій турбодизеля (@myk_chernikov) August 24, 2023

Просто пиздець. Пішли ви нахуй йобані дегани.

Динамо - Бешикташ 2-3 — Kostiantyn ꑭ Hoholenko (@KHoholenko) August 24, 2023

у Зорі і Динамо сьогодні однакова проблема, здоровий негр на кутовому — Луганчанин 🇺🇦 (@Lugan4anin) August 24, 2023

Var, щоб ти скис. В мене сусіди прокинуться від матюків, якщо ще хоч один гол Динамо буде відмінено. — Roma (@roma_oba) August 24, 2023

З яких пір Динамо в футбол вміє грати? — запорізьке бидло 3.0 (@ty_hto_taky) August 24, 2023

я не дивлюсь матч Динамо, щоб не псувати цей чудовий день — kristina (@kkristigooo) August 24, 2023

У Динамо інвалідський захист — Oleksiy Nesterenko (@OleksiyReal) August 24, 2023

мда включила футбол вперше за мільйон років і не можу зрозуміти, що це за люди, які грають за динамо — mardy bum (@_SadCat) August 24, 2023

поки що виглядає, ніби динамо грає проти динамо. обидві команди припускаються мільярда помилок, і тому динамо таке: о, ну тоді ми навіть поатакуєм. і шось навіть виходить, попри те, що здебільшого не виходить ніхуя. словом, наразі все не так трагічно, як здавалося — Принцеса Кропивницький (@gaedeonus) August 24, 2023

Напомним, что ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа: Заря сыграет со Славией в 20:00, а Динамо и Бешикташ начнут своей поединок в 21:00.

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