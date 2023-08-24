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"Должны были побеждать, но все как всегда": реакция Сети на поражения Динамо и Зари в еврокубках

ISPORT отследил реакцию украинских фанатов на неудачные результаты наших команд в еврокубковых турнирах.
Вчера, 23:15
Динамо - Бешикташ / ФК Динамо Киев
Динамо - Бешикташ / ФК Динамо Киев

В четверг, 24 августа, киевское Динамо и луганская Заря выступили в раунде плей-офф Лиги конференций и Лиги Европы соответственно.

В День Независимости Украины представители УПЛ не смогли порадовать болельщиков ни победами, ни ничейными результатами, синхронно проиграв Бешикташу и Славии.

Команды по-разному провели свои поединки, но несмотря на это результаты получились одни и те же, что и повлияло на реакцию украинских фанатов.

В связи с этим ISPORT залез в социальные сети и собрал самые интересные комментарии украинцев.

Напомним, что ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа: Заря сыграет со Славией в 20:00, а Динамо и Бешикташ начнут своей поединок в 21:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Заря Луганск

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