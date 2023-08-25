ГБР разоблачило схему фиктивного зачисления на военную службу игроков Прикарпатья

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Ивано-Франковской области схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководства города и футболистов местного клуба.

Единственным профессиональным футбольным клубом в Ивано-Франковске является Прикарпатье, которое выступает в Первой лиге.

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Благодаря схеме участники дела получили возможность не проходить военную службу, фактически уклоняясь от мобилизации. Кроме того, они получали денежное и материальное обеспечение из государственного бюджета.

Отмечается, что в ходе расследования было проведено около 30 обысков на Ивано-Франковщине.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Прикарпатье объявило, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ.