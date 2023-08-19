Де Дзерби - о войне: Одна страна захватывает другую. Украина защищает свою территорию

Экс-тренер Шахтера вспомнил свой опыт, с которым он столкнулся в феврале прошлого года.

Нынешний наставник Брайтона Роберто де Дзерби, возглавлявший Шахтер в сезоне-2021/22, высказался о войне в Украине.

По словам итальянского специалиста, не может существовать двух мнений о происходящем.

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"Шахтер - это формирующий опыт в моей жизни. Очень сильная команда, которая лучше всего соответствовала моему представлению о футболе. Я говорил игрокам, что через два-три года выведу их в полуфинал Лиги чемпионов.

Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно осознавать, что твоей команды больше нет. Ее упразднили. Она исчезла.

Мне помогли ценности отца Альфредо и матери Альвианы. Я чувствовал ответственность перед ребятами. "Я не брошу вас, я останусь с вами до конца", - сказал я им. В то время как многие, в том числе клуб, говорили, что войны никогда не будет, что это просто игра мышцами между двумя странами.

Я никогда не испытывал страха. Единственным страхом была возможность во время движения к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом были выстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в отель, где нас держали под замком".

Что можно коротко сказать об этом? Одна страна пытается захватить другую. Точка. Украина защищает свою территорию. Больше здесь нечего сказать", - сказал Де Дзерби.

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