Прикарпатье отреагировало на подозрение от ГБР

Прикарпатье официально прокомментировало информацию о том, что была разоблачена схема фиктивного зачисления футболистов на военную службу.

В письме говорится о том, что часть работников и игроков команды были демобилизованы.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатье, и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года.

3 того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды «Прикарпатье-ЗСУ».

Ждем объективного расследования!", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Прикарпатье объявило, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ.