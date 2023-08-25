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Прикарпатье отреагировало на подозрение от ГБР

Ивано-Франковский клуб ждет объективного расследования.
Сегодня, 14:15
Прикарпатье
Прикарпатье

Прикарпатье официально прокомментировало информацию о том, что была разоблачена схема фиктивного зачисления футболистов на военную службу.

В письме говорится о том, что часть работников и игроков команды были демобилизованы.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатье, и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года.

3 того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды «Прикарпатье-ЗСУ».

Ждем объективного расследования!", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Прикарпатье объявило, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ.


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