Полесье - Оболонь 2:0: обзор матча и результат игры 02.09.2023

Житомирская команда взяла три очка, дважды забив в компенсированное время.

В субботу, 2 сентября, Полесье в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги принимало на своем поле Оболонь.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга за основное время встречи, а хозяева поля вырвали победу уже в компенсированное.

Арбитр после просмотра видеоповтора удалил с поля игрока Оболони Тараса Мороза, а Полесье получило возможность забить с пенальти, который успешно реализовал Василий Грицук. После в контратаке Артем Козак установил окончательный результат поединка.

Полесье набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Оболонь расположилась на 12-й позиции с пятью баллами.

Статистика матча Полесье - Оболонь 6-го тура чемпионата Украины

Полесье - Оболонь 2:0

Голы: Грицук, 90+7, (пен.), Козак, 90+9

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 5

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 6 - 1

Фолы: 15 - 5

Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Танковский (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Макуана, Ариэлсон (Мустафаев, 61), Будковский

Оболонь: Федоривский, Осман (Прокопенко, 63), Приймак, Карась, Нагиев (Вовкун, 77), Мороз, Чернов (Мединский, 46), Груша (Суханов, 72), Слободян, Чернов (Косовский, 63), Тарануха

Предупреждения: Будковский, Смоляков - Мороз, Тарануха

Удаление: Мороз, 90+5 (вторая желтая).

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